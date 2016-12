Sleepless - Il giustiziere: Jamie Foxx lotta per la vita in questa nuova clip

La Open Road Films ha rilasciato oggi questa prima clip per il film d’azione, in cui il protagonistacombatte per la vita sua e di suo figlio in una adrenalinica lotta corpo a corpo.

Il film è diretto da Baran Bo Odar (Il silenzio, Who Am I) e segue la storia di un poliziotto sotto copertura a Las Vegas (Jamie Foxx, per l’appunto) che si ritrova nel bel mezzo di una rete di polizia corrotta e casinò controllati dalla malavita. Quando una rapina va a finire male, un gruppo di gangster rapisce suo figlio e Foxx avrà solamente una notte per portare giustizia nella città.

Sleepless – Il giustiziere arriverà negli USA il 13 gennaio, mentre qui in Italia verrà rilasciato il 26 dello stesso mese.