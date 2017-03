Sleeping Dogs: Donnie Yen protagonista del film tratto dal videogioco

(Rogue One: A Star Wars Story, Ip Man) sarà il protagonista del film di prossima uscita, basato sull’omonimo videogioco del 2012 sviluppato dallariporta che Yen si unisce al film che verrà prodotto dalla societàdi(The Fate of the Furious).

Donnie Yen interpreterà un poliziotto sotto copertura di Hong Kong, dove sarà ambientato il film. Wei Shen, questo il nome del poliziotto doppiato da Will Yun Lee (Hawaii 5-O) nel videogioco originale, è in missione per sconfiggere una potente organizzazione criminale, la Sun On Yee Triad. Nel film ci saranno un sacco di arti marziali, corse e inseguimenti in barca, proprio come il videogioco su cui si basa. Donnie Yen stesso è molto abile nelle arti marziale. Ha interpretato Chirrut Îmwe, il guardiano degli Whill cieco ma incredibilmente abile nel combattimento in Rogue One: A Star Wars Story. Inoltre ha impersonato il maestro di Wing Chun Ip Man nella serie di film sull'uomo che addestrò Bruce Lee. Recentemente ha indossato i panni di Xiang in xXx: Il Ritorno di Xander Cage con Vin Diesel.

Sleeping Dogs è un gioco di azione-avventura open world uscito per PlayStation 3, Windows e Xbox 360. È stato sviluppato dalla United Front Games e da Square Enix London. Nel 2014, una versione rimasterizzata chiamata Definitive Edition, è stata rilasciato per Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Erano stati messi in fase di sviluppo un seguito e uno spin-off denominato Triad Wars, ma sono stati successivamente cancellati prima del loro completamento, vista una tiepida accoglienza del pubblico, per concentrarsi su altri progetti.

Sleeping Dogs sarà prodotto da Original Film e DJ2 Entertainment con i produttori esecutivi Moritz, Dmitri Johnson, Dan Jevons, Toby Ascher e Stephan Bugaj. Un film interpretato da Donnie Yen sarà in grado di rompere la maledizione dei film basati sui videogiochi? Come si suol dire, ai posteri l’ardua sentenza.