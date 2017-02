Slam - Tutto per una Ragazza: online il trailer del film di Andrea Molaioli

Laha rilasciato online il trailer ufficiale di, film tratto dal romanzo di formazione di, girato dae con protagonisti

SLAM: il vocabolario ci dice che significa sbattere, scagliare, scaraventare. Nei fumetti è usato per rappresentare il rumore di una porta chiusa con forza. Ma soprattutto nel gergo dello skateboarding sta a indicare una caduta rovinosa al termine di un'evoluzione acrobatica. È un po’ quello che succederà, metaforicamente, a Samuele, un ragazzino di sedici anni con una grande passione per lo skateboard. Sam passa le sue giornate con gli amici tra salti, evoluzioni e cadute, coltivando un'amicizia tutta immaginaria con il suo eroe, Tony Hawk, il più grande skater di tutti i tempi. Sogna di andare all'università, viaggiare, magari vivere in California. Sam vorrebbe soprattutto evitare di diventare genitore a sedici anni, un errore che ha sempre commesso la sua famiglia, a partire da sua nonna fino a sua madre. È però difficile sfuggire al singolare destino della sua famiglia, specie quando incontra Alice, una meravigliosa ragazza che sembra rappresentare tutto ciò che ha sempre desiderato. E così, quando Alice gli dirà di essere rimasta incinta, Sam cercherà di scappare. Ma alle responsabilità non si sfugge, e dovrà fare i conti con la sua eredità, scoprendo che forse i problemi che dovrà affrontare non sono così insormontabili…

Tra gli interpreti di Slam - Tutto per una Ragazza, troviamo Ludovico Tersigni (L’estate addosso), Barbara Ramella (Non si ruba a casa dei ladri), Jasmine Trinca (La stanza del figlio, La meglio gioventù, Il grande sogno) e Luca Marinelli (La solitudine dei numeri primi, Lo chiamavano Jeeg Robot, Non essere cattivo). Il film è prodotto da Indigo Film in associazione con Rai Cinema, e sarà distribuito nelle sale da Universal Pictures International Italy.

Slam - Tutto per una Ragazza esordirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 marzo 2017.