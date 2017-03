Slam - Tutto per una Ragazza: la nostra intervista video al cast

Everyeye.it ha incontrato il registae i protagonisti dell'adattamento cinematografico di uno dei romanzi più celebri di

(a cura di Sandra Martone). Esce oggi nelle sale italiane Slam - Tutto per una ragazza, il nuovo film di Andrea Molaioli che, dopo il successo de La Ragazza del Lago e Il Gioiellino, ha scelto di dirigere un lungometraggio di formazione basandosi sul libro dello scrittore Nick Hornby, Tutto per Una Ragazza.

Protagonista di questa frizzante commedia dedicata ai giovanissimi, ma anche ai loro genitori, è Samuele, un sedicenne che ha la passione per lo skateboard e una sorprendere amicizia “immagininata” con Tony Hawk, sua guida spirituale. Tra i vari sogni di Sam c’è quello di girare la California e di iscriversi all’Università per porre le basi, tra piacere e dovere, del suo futuro. Purtroppo, però, a mettere sotto sopra i suoi piani e la sua vita arriva Alice. Il loro fugace rapporto d’amore cambierà l’esistenza dei due ragazzi e delle loro diversissime famiglie con l’arrivo di un bambino.

In occasione dell’uscita nelle sale di Slam - Tutto per Una Ragazza, abbiamo intervistato il cast - nello specifico Ludovico Tersigni e Jasmine Trinca -e il regista del lungometraggio che, tra le altre cose, ci hanno svelato che anche loro nella vita hanno un “Tony Hawk” come punto di riferimento.