Slam - Tutto per una ragazza distribuito nel mondo da Netflix

Con una presentazione alla stampa del filmdi, tratto dal romanzo di, è stata annunciata l'acquisizione, per la distribuzione internazionale del film, da parte di. Il film verrà quindi rilasciato il 15 aprile in esclusiva sulla celebre piattaforma streaming in 189 Paesi nel mondo.

In Italia il film uscirà regolarmente al cinema e il mese scorso vi mostrammo il trailer per la release nelle sale. All'evento romano erano presenti Paolo Dal Brocco di Rai Cinema, Francesca Cima di Indigo Film e Richard Borg della Universal.

Dal Brocco ha sottolineato come "il fatto che Netflix lanci il film in tutto il mondo ha a che vedere con le ragioni di 'generazione' protagonista del film e per la tematica comune a molti paesi" mentre Francesca Cima ha sottolineato "il potenziale internazionale del progetto".

Slam - Tutto per una ragazza è diretto da Andrea Molaioli e comprende nel cast Ludovico Tersigni, Barbara Ramella, Luca Marinelli, Fiorenza Tessari, Pietro Ragusa, Jasmine Trinca, Fausto Maria Sciarappa e Lidia Vitale.

Il romanzo di Nick Hornby è stato pubblicato nel 2008 e racconta la storia di Sam, un ragazzo di sedici anni con la passione per lo skate.