Skyscraper: Pablo Schreiber si unisce al cast dell'action con Dwayne Johnson

è l'ultima star, in ordine di tempo, ad aver firmato il contratto per entrare nel cast di Skyscraper , il film d'azione con

L'attore, che ha appena finito di girare la prima stagione di American Gods nei panni di Mad Sweeney, si è unito al cast dell'action, secondo quanto riportato da Deadline. La storia vedrà Johnson fare di nuovo squadra con il direttore della Central Intelligence, Rawson Marshall Thurber, oltre ai nuovi acquisti Chin Han (Ghost In the Shell) e Neve Campbell (Scream).

La produzione è della Universal Pictures e Legendary e Johnson interpreta un ex agente dell'FBI che si dedicava al salvataggio degli ostaggi, ed ex veterano di nome Will Ford, ora addetto alla sicurezza grattacieli. Durante un lavoro in Cina, si rende conto che quello che dovrebbe essere l'edificio più alto e sicuro al mondo, prende fuoco e gli viene data la colpa di questo fatto. Come ricercato in fuga, Will dovrà trovare i veri responsabili, ripulire il suo nome e, in qualche modo, riuscire a salvare la famiglia rimasta intrappolata nell'edificio in fiamme.

Scritto e diretto da Thurber, questo action/thriller in 3D è prodotto da Beau Flynn, Johnson e Thurber. I produttori esecutivi sono Dany Garcia e Hiram Garcia.

Skyscraper uscirà il 13 luglio 2018 nelle sale USA.