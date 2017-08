Skyscraper: iniziate le riprese del nuovo film con Dwayne Johnson! Foto dal set

Dopo una breve fase di casting, direttamente -come solito- dall'accountdiecco arrivare oggi l'annuncio ufficiale dell'inizio delle riprese di Skyscraper , nuovo action-thriller scritto e diretto da

La foto che l'attore protagonista del film ha condiviso sul social riporta la seguente didascalia: «Ufficialmente al via il primo giorno di produzione del nostro thriller-action Skyscraper. Alla mia destra, il nostro scrittore e regista Rawsom Thuber. A sinistra la vera star del nostro film, il leggendario direttore della fotografia e vincitore dell'Oscar Robert Elswit. Sono grato di lavorare con questo leggendario bad-ass del cinema americano. Primo giorno da assaporare da altezze elevate. Letteralmente».



La storia di Skyscraper racconterà di Will Ford, ed ex-capo di un team dell'FBI che si occupa di liberare degli ostaggi. Lavorando come capo della sicurezza di un grattacielo cinese dato alle fiamme, Ford viene accusato del fatto e non gli resta altro che scappare per scoprire il vero responsabile e salvare la sua famiglia.



Tra i protagonisti troveremo anche Pablo Schreiber, per un'uscita prevista nelle sale il 13 luglio 2018.