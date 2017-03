Skydance annuncia la collaborazione con Ilion Animation Studios

La, media society diversificata che crea intrattenimento ed eventi per il pubblico a livello mondiale, ha annunciato di aver lanciato una divisione della società che si occuperà di animazione, formando una partnership pluriennale con la, studio specializzato in animazione CGI, con sede a Madrid.

La collaborazione prevede lo sviluppo e la produzione di una lunga lista di lungometraggi d'animazione e serie tv animate.

La collaborazione tra Skydance Media e Ilion Animation Studios, inizierà con due film, attualmente in fase di sviluppo e pronti per essere prodotti in Spagna. Il primo dei due, in uscita nel 2019, è scritto dalla nota sceneggiatrice Linda Woolverton.

Il film racconterà la storia di Elian, un adolescente che protegge la propria famiglia usando i suoi poteri magici per combattere le forze oscure che li minacciano.

Il secondo film d'animazione invece, dal titolo provvisorio Fortuna, è una commedia che si concentra sul concetto di fortuna e sfortuna che influenza la nostra vita quotidiana.

David Ellison, CEO di Skydance Media, ha dichiarato:"Estremamente gratificante è vedere che una delle tue più grandi passioni prendono vita, come entrare nel mondo dell'animazione digitale grazie a Ilion Animation Studios."

"Nell'animazione la possibilità di creare nuovi mondi sono infinite e siamo entusiasti di ampliare la famiglia Skydance per includere Ilion e alcuni degli artisti di maggior talento del del cinema d'animazione odierno." ha detto Dana Goldberg, Chief Creative Officer di Skydance che supervisionerà la collaborazione.