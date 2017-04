Simon Pegg reciterà in Lost Transmissions

Laha annunciato che Katharine O’Brien dirigerà, e che) sarà il protagonista.

Basato sullo script della O'Brien, Lost Transmission segue le vicende di Hannah, una timida cantautrice che scopre che il suo amico , e rispettato produttore discografico Theo Ross, non sta prendendo le sue medicine per la schizofrenia. Hannah raduna un gruppo di amici per aiutare Theo, portandolo in un istituto per malattie mentali, inseguendolo durante i suoi coloratissimi deliri, attraverso il glamour e le scintillanti atmosfere di Los Angeles. Dalle stelle alle stalle del rock, questa storia parla degli eroi che stanno dietro le quinte e non si vedono mai.

Thomas Benksi ha detto "Alla Pulse abbiamo sempre avuto interesse nello scoprire nuovi registi e quindi siamo contentissimi che Katharine debutti con noi. Siamo genuinamente convinti che porteremo questa interessantissima storia vera alla luce con la O'Brien e con il talentuoso Simon Pegg."

La regista ha poi aggiunto che " essendo un film che tratta la malattia mentale, Lost Transmission combina sia elementi umoristici che tragici. Simon ha un senso particolare nell'interpretare una serie di emozioni, anche quelle da commedia, così che sembrino sempre e comunque reali. Sono altresì contenta di poter lavorare con le sue finissime abilità di attore drammatico in questo film."

L'uscita prevista del film nelle sale cinematografiche è la fine di quest'anno.