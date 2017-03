Simon Kinberg sulla possibilità di altri film sugli X-Men vietati ai minori

è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, accolto positivamente da pubblico e critica, seguendo la scia tracciata dadi cinecomics vietati ai minori.

E questo ha pagato, visto l'ottimo risultato al botteghino. E' chiaro, dunque, che si domandi se, con questi due successi, i studios - ed in particolare la Fox - continuerà a sfornare cinefumetti vietati ai minori oppure no.

Intervistato a riguardo, il produttore Simon Kinberg ha risposto all'interessante quesito. "Per ogni pellicola che facciamo prima cerchiamo di capire quale sarà la storia, che cosa richiede, e se la storia ha necessità di essere vietata ai minori, facciamo un film vietato ai minori" spiega "Non diciamo a priori 'quel film deve essere R' o 'quello deve essere PG-13', non prima di aver deciso la storia. Il mio istinto mi dice che Deadpool 2, e potenzialmente X-Force, saranno vietati ai minori, perché Deadpool è un personaggio violento nei fumetti e lo è anche nei film. Penso fermamente che il pubblico sarebbe deluso nel vedere un film su Deadpool con il rating PG-13. Quindi se dovessi scommettere, scommetterei che i film su Deadpool e le pellicole che lo circonderanno saranno vietate ai minori".