Simon Kinberg parla del possibile recasting di Wolverine

, nuovo capitolo dedicato alla saga di Wolverine, segnerà la fine di un'era. Questo film sarà l'ultimo che vedràimpegnato nel ruolo dell'artigliato mutante canadese dei fumetti della Marvel.

E' ovvio che, essendo l'ultima prova di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, si inizi a pensare al futuro, a quello che accadrà nel franchise nei prossimi anni. Ci sarà un recasting del ruolo? E se sì, verrà integrato nella continuity già esistente? Verrà fatto un reboot (magari sfruttando la nuova linea temporale di X-Men: Apocalisse?).

Intervistato a riguardo, il produttore Simon Kinberg ha parlato di quest'argomento abbastanza 'delicato' al momento: "In realtà, non ne abbiamo iniziato a parlare. Non ancora. La verità è che per noi Logan - The Wolverine è la fine di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine e la fine del personaggio in questa serie di film. Al di là di questo, vedremo se ci sarà qualche altra versione di Wolverine. Ancora non ne abbiamo parlato. Ma per noi questa è la fine del personaggio, per il momento".