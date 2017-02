Simon Kinberg commenta i rumor sul prossimo X-Men, Nicholas Hoult ci sarà

L'Universo deglial cinema (e in televisione) si sta espandendo sempre di più. In preparazione ci sonoeddi, ma i progetti "X" non finiscono qui.

Questa settimana vi abbiamo riportato che la Fox sta sviluppando in maniera attiva anche un film sulla X-Force e che presto ci saranno novità su Gambit. Ma è da tempo che si vocifera anche di un nuovo film sugli X-Men, un sequel di X-Men: Apocalisse mai confermato ufficialmente. Secondo gli ultimi rumor, Simon Kinberg, sceneggiatore e produttore della saga, sarebbe persino in lizza per la regia.

L'autore ha commentato tutte le notizie in una nuova intervista: "Nessuno mi ha annunciato come regista, è tutto cosi prematuro, ma stiamo preparando il prossimo film sugli X-Men dai tempi della fine di Apocalisse. Ma non posso parlarne liberamente.".

"Non posso confermare o smentire su cosa si baserà il prossimo film ma... vi dirò che se potessi tornare indietro cambierei X-Men - Conflitto finale, per via della saga della Fenice. Il più grande errore di quella pellicola... e dovremmo incolpare gli sceneggiatori, uno ero proprio io... era rendere la storyline della Fenice una sottotrama, invece sarebbe dovuta essere la principale. La storia di Fenice è la più grande ed epica run a fumetti degli X-Men, non puoi renderla una sottotrama di un film. Se saremo fortunati di poter ri-raccontare quella storyline al cinema - e, in realtà, potremmo dopo gli eventi di X-Men - Giorni di un futuro passato - daremmo giustizia alla saga" ha continuato Kinberg.

Intanto sappiamo che Nicholas Hoult, interprete del giovane Hank McCoy/Bestia, ci sarà, come ha dichiarato l'attore: "Penso di essere coinvolto. Sarei felice di tornare. Adoro il personaggio e tutti gli attori... e so che c'è un capitolo in sviluppo proprio ora...".