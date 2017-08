Silver & Black: ulteriori potenziali dettagli sul prossimo cinefumetto

Uno dei prossimi progetti cinematografici della Sony Pictures è, sorta di spin-off didedicato ai personaggi della Gatta Nera e di Silver Sable. Oggi That Hashtag Show svela nuovi potenziali dettagli sulla pellicola.

Secondo il sito, il film vede Felicia Hardy/ la Gatta Nera inseguita da Mendel Stromm/Gaunt, quando lei ruba una sorta di potenziamento. E' qui che entra in gioco Silver Sable, che nel film è una cacciatrice di taglie per il Dipartimento di Giustizia Americano, che spera che la Hardy possa condurlo da Stromm, che sta conducendo degli esperimenti sulla gente della Symkaria. Le due finiranno per mettere da parte le loro faide e unirsi contro Gaunt e i suoi due alleati, lo Scorpione e Tarantula.

Il sito afferma che la pellicola vede Silver Sable come protagonista, mentre la Gatta Nera è una "protagonista secondaria" e che la Sony sta cercando delle attrici sui vent'anni per i due ruoli.