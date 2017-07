Silver & Black: tanti villain di Spider-Man nel cinecomic Sony/Marvel?

L'arrivo di un film interamente dedicato a(titolato, per ora,) non è stato accolto in maniera positiva dai tanti fan della Marvel che, comunque, si sono comunque incuriositi sul progetto.

Sappiamo che, come Venom, non sarà collegato all'Universo Marvel Studios ma che potrebbe, in ogni caso, essere semi-collegato a Spider-Man: Homecoming. Una cosa è comunque certa: sembra che ci saranno un bel po' di villain dall'universo dell'arrampicamuri nel film!

Secondo il That Hashtag Show nella pellicola - definita una pellicola d'azione vecchia scuola alla Quella Sporca Dozzina - vedremo il personaggio di Mac Gargan/Scorpione (se interpretato da quest'attore - spoiler! - o meno, è da vedere!), Mendel Stromm/Gaunt, Anton Rodriguez/Tarantula, Dimitri Smerdyakov/Camaleonte e Lonnie Lincoln/Tombstone.

Se i rumor si riveleranno veritieri, nel cinecomic diretto da Gina Prince-Bythewood ne vedremo delle belle!