Silver & Black: lo spin-off di Spider-Man arriva nel 2019

La Sony Pictures sta continuando lo sviluppo del secondo "spin-off" della saga cinematografica di, titolatoed incentrato sui personaggi dellae di

Mentre continuano a circolare rumor riguardanti il progetto, la Sony Pictures ha annunciato di aver fissato ufficialmente una data di uscita per il cinecomic. Silver & Black arriverà negli USA l'8 febbraio 2019; solo una settimana dopo, il 15 febbraio, uscirà un film sugli X-Men ancora senza un titolo.

Gina Prince-Bythewood (Marvel's Cloak & Dagger) è alla regia dell'adattamento, da una sceneggiatura firmata da Lisa Joy e Christopher Yost. Amy Pascal e Matt Tolmach sono i produttori del cinefumetto.

Oltre a questo Silver & Black, Sony ha fissato per il 29 giugno 2019 l'uscita di Soldado, per il 9 novembre 2018 la commedia Holmes & Watson e per l'8 agosto 2018 l'arrivo di Barbie. Bad Boys For Life, invece, non ha più una data di uscita al momento.