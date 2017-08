Silver & Black: il personaggio interpretato da Riz Ahmed sarà nel film?

Ancora rumor che circondando il prossimo progetto di casa Sony Pictures (ed ispirato ai fumetti della). Stiamo parlando, ovviamente, di, sorta di spin-off della saga diincentrato sui personaggi di Gatta Nera & Silver Sable.

Vi abbiamo già svelato potenziali dettagli sul cinefumetto della Sony, ma adesso Jeff Sneider di The Tracking Board sembra riportare ulteriori rumor a riguardo. Secondo Sneider, nella pellicola dovremmo vedere anche il personaggio per cui è in lizza l'attore Riz Ahmed. Infatti, anche se Ahmed (come altri attori con lui) è in lizza per interpretare un personaggio popolare dei fumetti Marvel in Venom, sembra che la Sony lo includerà anche in Silver & Black. Non è chiaro ancora chi sia, ma Sneider afferma che possa trattarsi proprio del Camaleonte.

Inoltre Sneider afferma di aver sentito che, quasi sicuramente, nello spin-off vedremo i personaggi di Tarantula e Tombstone.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche a febbraio 2019.