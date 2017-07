Silver & Black:per Gina Prince-Bythewood sarà il "Thelma & Louise" dei cinecomic

, nuovo film dedicato ai personaggi di Gatta Nera & Silver Sable - e sorta di spin-off di, verrà realizzato immediatamente dopo, e vedrà alla regia(Cloak & Dagger).

Intervistata a riguardo da Variety, la regista ha spiegato che prenderà ispirazione da numerosi buddy movies, in primis Thelma & Louise. "Voglio raccontare la storia di due donne tormentate" spiega la regista al sito "Sono in guerra tra di loro ma hanno bisogno l'una dell'altra per sopravvivere".

Stando a Variety, Silver & Black sarà dark e sarà incentrato principalmente sulle origini delle due protagoniste, inclusa la morte dei loro genitori. Sanford Panitch della Columbia Pictures ha confermato la volontà di realizzare un film più oscuro rispetto ad altri cinecomic in circolazione: "In Silver & Black, queste due donne sono moderne e sono fiche. Potranno pur portare dei costumi, ma sono reali".

Il film non sarà ambientato nell'Universo Marvel Studios, anche se collegato in qualche modo all'Universo di Spider-Man: Homecoming, di cui potrebbe includere un villain.