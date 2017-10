Silver: Andrew Cosby adatterà per il cinema la graphic novel di Stephan Franck

È semprea riportare quest'oggi la notizia che lo scrittore del prossimo Hellboy: Rise of the Blood Queen , adatterà per il grande schermo, premiata graphic novel scritta dae incentrata sulle fantasie orrorifiche di

Il fumetto espande proprio l'universo vampiresco dello scrittore irlandese all'interno dell'era pulp degli anni '30. Protagonista della storia è un uomo senza anima che tenterà di rubare un tesoro composto da pezzi d'argento da un antico vampiro che ha castelli sparsi in tutto il mondo. Ad assisterlo nell'impresa del secolo ci saranno un gruppo di truffatori, ognuno con determinate abilità speciali. Il risultato è una sorta di Ocean's Eleven che incontra i mostri della Hammer Film per una curiosa heist story dal fascino assicurato.



A produrre Silver troveremo la Solipsist, la stessa compagnia che attualmente dietro allo Yosuke della Lionsgate, all'Hard Boild di Frank Miller per la Warner Bros e alla serie dedicata a Sin City. Insomma, molti progetti interessanti nell'ambito cinecomic