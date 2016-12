Silence di Martin Scorsese capolavoro annunciato? Il trailer in italiano

Silence, il film che Martin Scorsese aspettava di realizzare da una vita, uscirà il prossimo anno. In queste ore è arrivato il primo trailer in italiano e qualcuno sussurra sia un capolavoro annunciato.

Andrew Garfield e Adam Driver sono i protagonisti del trailer di Silence, pubblicato da poche ore da 01Distribution. Il nuovo film di Martin Scorsese appare un'opera mastodontica dalle prime immagini, location, fotografia e ambientazione sono state finemente curate, almeno da uno sguardo iniziale, e si inizia a comprendere perché il regista di The Wolf of Wall Street abbia aspettato così tanto prima di realizzarlo. Silence è basato sul romanzo del 1966 scritto da Shusaku Endo ed è stato un progetto che ha appassionato Scorsese per 20 anni. La storia, che si svolge nel XVII secolo, segue due giovani sacerdoti gesuiti, interpretati da Garfield e Driver, che si recano in Giappone per trovare il loro mentore, impersonato da Liam Neeson. La storia si concentra in particolare sulla persecuzione dei missionari gesuiti in Giappone avvenuta in quell'epoca.

Silence è già nelle sale americane mentre in Italia arriverà il 12 gennaio 2017.