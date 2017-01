Silence: Le still con Martin Scorsese, Adam Driver e Andrew Garfield

Una ricca galleria ci mostra nuove foto estrapolate da Silence, l'atteso film di Martin Scorsese; in qualche immagine vediamo anche il backstage con lo stesso regista all'opera.

Gli attori Andrew Garfield e Adam Driver sono i protagonisti delle numerose still tratte da Silence, il film di Martin Scorsese prossimo all'arrivo in sala nel nostro paese. Dalle numerose foto ci viene mostrato il set, l'ambientazione, alcune scene e persino lo stesso regista Scorsese all'opera, dietro la macchina da presa o intento a dare indicazioni agli attori.

Silence è basato sul romanzo del 1966 scritto da Shusaku Endo, il progetto ha appassionato Scorsese per 20 anni. La storia, che si svolge nel XVII secolo, segue due giovani sacerdoti gesuiti, interpretati da Garfield e Driver, che si recano in Giappone per trovare il loro mentore, impersonato da Liam Neeson. La storia si concentra in particolare sulla persecuzione dei missionari gesuiti in Giappone avvenuta in quell'epoca.

Silence è uscito nelle sale americane a dicembre mentre in Italia arriverà il 12 gennaio 2017.