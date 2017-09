Signal Hill: Taylor Hackford dirigerà il film con protagonista Anthony Mackie

ha firmato il contratto per dirigere il film intitolato, il cui protagonista sarà Anthony Mackie nei panni del giovane Johnnie Cochran.

La notizia è stata riportata da Deadline e la parte di Mackie è quella dell'avvocato famoso per aver difeso O.J. Simpson nel processo che lo vedeva imputato per l'omicidio della ex moglie Nicole Brown Simpson e il cameriere Ron Goldman. Quando Cochran venne assunto per il processo, era già abbastanza conosciuto per aver combattuto per la giustizia nel caso Signal Hill, in cui alcuni poliziotti vennero incriminati per il brutale omicidio, nel 1981, di Ron Settles.

Ron Settles era un ragazzo afroamericano di 21 anni che studiava alla California State University. Mentre tornava proprio lì, in macchina, venne fermato per eccesso di velocità dalla polizia del dipartimento californiano di Signal Hill. La mattina successiva al suo fermo, il giovane venne trovato morto nella sua cella, pieno di escoriazioni e impiccato. La polizia dichiarò che Settles morì suicidandosi, ma le prove confermavano l'omicidio e questo portò all'apertura del processo civile contro il dipartimento di Signal Hill. Nonostante nessuno sia stato punito per il crimine, alla famiglia del ragazzo venne riconosciuto un risarcimento pari a 760.000 dollari. L'avvocato Cochran è deceduto nel 2005.

Lo script di Signal Hill è stato scritto da David McMillan e la pellicola sarà prodotta da Mackie e Jason Spire, con Robbie Brenner, Kevin McKeon e Jeff Kwatinetz. McMillan sarà produttore esecutivo. Signal Hill dovrebbe iniziare le riprese a gennaio 2018.

Taylor Hackford è il marito di Helen Mirren ed ha ricevuto una candidatura all'Oscar per il film Ray. Inoltre, ha diretto The Comedian e Ufficiale e Gentiluomo.