Siberia: sono ufficialmente iniziate le riprese del film con Keanu Reeves

dirigerà il film, con. Le riprese si svolgeranno in Canada e a San Pietroburgo (Russia).

La storia parla di Lucas (Keanu Reeves), un mercante di diamanti americano che va in Russia a vendere dei rari diamanti blu di dubbia provenienza. Quando l'accordo inizia a scricchiolare, lui si ritrova invischiato in una ossessiva relazione con Kayla (Ana Ularu), la proprietaria di una caffetteria lì in Russia, in una piccola cittadina del paese. Come la storia inizia a diventare più intensa, così gli si rivolta contro il mondo dei diamanti e lui non riesce a tirarsi fuori da questa intricata situazione. Entrambi i mondi collassano e lui non riesce a trovare una via di fuga.

Lo script di Siberia è del premio Oscar Scott B. Smith.