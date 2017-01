Si ricomincia da zero: Joby Harold riscriverà Flash da capo

è uno dei cinefumetti più 'sfortunati' dietro le quinte degli ultimi tempi. Inizialmente,erano stati ingaggiati per scrivere la pellicola dedicata al supereroe di casa DC ma hanno 'lasciato il progetto' per dedicarsi allo spin-off su

Lord e Miller avevano comunque scritto un trattamento, poi tramutato in una sceneggiatura da Seth Grahame-Smith, successivamente ingaggiato come regista. Le cose, però, non sono andate a finire bene e Grahame-Smith ha deciso di abbandonare il progetto per divergenze creative.

E' a quel punto che Rick Famuyiwa è salito a bordo del progetto, rettificando la sceneggiatura precedente e ottenendo la regia. Ma anche in questo caso, le cose sono andate malissimo e Famuyiwa ha deciso di abbandonare anche lui il progetto per divergenze creative.

Che Flash non riesca ad uscire per luglio 2018 ormai sembra quasi una certezza. Infatti, Variety afferma che la Warner Bros. Pictures ha deciso di ingaggiare Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword) per riscrivere da capo la sceneggiatura di Flash e procedere in una nuova direzione con il cinefumetto. Che sia un bene o un male, questo solo il tempo ce lo dirà. Per ora lo studio non ha ancora ingaggiato un regista per il film.