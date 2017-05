Shriver: nel cast Whoopi Goldberg e Giancarlo Esposito

Il premio Oscarhanno firmato il contratto per entrare a far parte del cast di, il film diretto da

Il progetto sarà presentato a Cannes per vedere di trovare dei produttori e la storia di Shriver parla di un tizio solitario che viene erroneamente scambiato per uno scrittore conosciuto ma riservato. Si ritrova al centro dell'attenzione durante una conferenza che celebra il ventennale dall'uscita del primo libro dell'autore per cui l'hanno scambiato. lui fa finta di nulla e inizia una storia d'amore con la speaker della conferenza. Poi però appare il vero Shriver...

Il film è attualmente in pre-produzione e si conoscono alcuni membri del cast che includono quindi Whoopi Goldberg, Giancarlo Esposito, Toni Collette e Thomas Haden Church.

Jamie Carmichael, presidente della Content Film, ha dichiarato: "Fin dal primo momento abbiamo amato la brillante premessa del film e posso solo immaginare le risate che questo cast superlativo farà fare al pubblico! Siamo eccitati all'idea di lavorare con Michael, Josh e Alfred sa questa meravigliosa commedia."

I produttori Sapse e Kesselman hanno aggiunto: "E' stupendo poter collaborare con la Content a Shriver. Sentiamo di aver trovato la casa perfetta per poter girare il film."