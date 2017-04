Shrek 5: l'orco verde torna in un nuovo film che reinventa il franchise

Cosa vedremo quando il nuovo film uscirà non è dato saperlo, ma pare che sarà unocompletamente rivisto e rinnovato quello che ci aspetterà nelle sale nel 2019. Lareinventa il suo franchise e la curiosità è tanta.

Attualmente il film è in fase di sviluppo alla DreamWorks Animation, un valido competitor dei blasonati Pixar e Walt Disney, grazie all'approccio moderno e contemporaneo all'universo dell'animazione.

L'ultima volta abbiamo visto il nostro orco verde preferito è nel piuttosto dimenticabile Shrek - e vissero Felici e Contenti. Oggi moltissimi film e franchise del passato sono riportati in vita in nuova veste (non ultimi i live action Disney), e quindi navigando il mare della nostalgia, non poteva mancare il ritorno di Shrek.

Lo sceneggiatore Michael McMullers rivela, parlando con The Hollywood Reporter, lo stato del film: "Shrek 5 è in fase di sviluppo. Ho finito di scrivere la sceneggiatura e la adoro. E' molto importante per me. E' una sorta di grande reinvenzione che adesso non posso davvero rivelare ma da quando la DreamWorks è stata acquistata dalla Universal - per oltre 3 miliardi - penso che siano particolarmente interessati ad alzare e programmare il futuro del franchise al livello di una grande corporation. E la reinvenzione è una sorta di chiamata in questo senso. Ci sono stati quattro film e un sacco di materiale, e i personaggi sono molto amati e conosciuti, ma ad un certo punto bisognava iniziare a ripensare il tutto."

Quando fu realizzato, nel 2001, Shrek ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con i suoi richiami alle fiabe classiche, particolarmente al modo il cui la Disney le ha presentate nei film animati. Era una parodia per nulla sottile di queste ultime, nel periodo in cui il co-fondatore Jeffrey Katzenberg, era presidente. Shrek avrebbe avuto poi tre sequel e uno spinoff, Il Gatto Con gli Stivali.

Come si possa reinventare una storia che un'intera generazione ha amato non è ancora chiaro, anche perché non è passato tantissimo tempo dall'ultimo capitolo e abbiamo tutti ancora bene in mente sia la storia che i personaggi. Il film di sicuro avrà successo di sala, in moltissimi andranno a vederlo, bisogna vedere se e quanto l'idea di questa "reinvenzione" sia buona. Se sia un fallimento annunciato o un grande successo, lo scopriremo presto. Di sicuro l'interesse non manca.

E voi? Siete curiosi di vedere Shrek in una nuova versione?