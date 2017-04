Shining: rivelati finali alternativi nella nuova versione HD in DVD e Blu-ray

Le featurette del dietro le quinte uscite col DVD e con il Blu-ray didihanno dato ai fan qualcosa di nuovo: finali alternativi. Nulla è più interessante per gli appassionati che tuffarsi nel passato per capire come i classici siano stati realizzati.

In una recente intervista con EW, il produttore Jan Harlan e la sceneggiatrice Diane Johnson parlano del tempo passato al lavoro con Stanley Kubrick su Shining. I due rivelano alcuni particolari succosi sul film - nello specifico la fine, a cui Kubrick arrivò "all'ultimo minuto possibile". Non è un mistero che la fine del film di Kubrick sia un allontanamento deciso rispetto al libro di Stephen King (specialmente nel climax) - ma apparentemente lo stesso regista si imbarcò in una serie di interessanti intrecciature riguardo il possibile finale del film, di cui lo stesso King sarebbe orgoglioso.

Intanto bisogna spiegare perché il finale venne cambiato rispetto al libro. Nel libro c'è un'esplosione che distrugge l'hotel e Wendy (Shelley Duvall) e Danny scappano, mentre il padre Jack (Jack Nicholson) rimane ucciso nella deflagrazione. Secondo Diane Johnson "La fine venne cambiata quasi completamente perché Kubrick pensava che fosse un cliché fare esplodere tutto. Voleva ci fosse qualcosa di visualmente più interessante e intrigante" e continua dicendo che "nel libro non muore nessuno tranne Jack. Kubrick pensava invece che qualcun altro doveva morire, perché era un film horror. E abbiamo parlato mille volte dei possibili scenari di morti diverse dei vari personaggi."

FINALE 1: Danny muore.

Sì, Kubrick considerò l'idea di far morire il piccolo Danny, lo Shiner, il giovane Torrance (Danny Lloyd), poiché al regista interessava molto di più il rapporto padre figlio che l'intera questione soprannaturale. Perché poi non lo fece? Johnson dice che "Ricordo che a livello visuale Kubrick disse di immaginare una piccola sagoma di gesso giallo sul pavimento, come quelle che la polizia disegna intorno ai cadaveri delle vittime. A Kubrick piaceva molto quell'immagine. Ma sarebbe stato un finale davvero troppo strappalacrime e pensò che fosse terribile da fare."

Colpi di scena.

Per dare agli spettatori un super finale, Kubrick pensò un capovolgimento interessante, usando i poteri di possessione dell'hotel Overlock, come nel libro. Per distrarre gli spettatori avrebbe fatto morire Jack per mano di Wendy nel tentativo di difendersi dalla sua furia omicida, e mantenendo il ruolo di Hallorann (Scatman Crothers) come aiuto per la situazione psicologica di Danny. Senza Jack, l'hotel avrebbe poi posseduto Hallorann che alla fine avrebbe ucciso Danny e la madre invece di salvarli.

Spiega Johnson: "Abbiamo sempre avuto in mente i poteri dell'hotel. L'hotel avrebbe dovuto deformare la percezione mentale di Hallorann per un bel po'. Era un'idea accattivante che Hallorann fosse buono per tutto il film e poi, posseduto, diventasse un mostro surrogato di Jack."

E voi che ne pensate? Vi sarebbero piaciuti di più questi finali alternativi?