Shia LaBeouf ha iniziato uno stream di 4 anni contro Donald Trump

non è estraneo a iniziative singolari: stiamo parlando dello stesso attore che ha streammato se stesso mentre guardavo la sua intera filmografia in ordine cronologico. Ieri ha lanciato uno stream contro, durerà quattro anni.

L’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è un evento da poco per gli americani: Netflix ne ha approfittato per lanciare la nuova stagione di House of Cards, molti hanno protestato, Shia LaBeouf ha deciso di far partire un’altra diretta streaming singolare.

L’iniziativa, chiamata HE WILL NOT DIVIDE US, consiste in una webcam posizionata su un muro: di fronte a questa può posizionarsi chiunque, a patto che si intonino le parole che danno titolo all’iniziativa. Lo stream durerà quattro anni, esattamente quanto il primo mandato del nuovo presidente americano. Cosa ne pensate?



Sotto la notizia potete trovare una fotografia dell'evento, il primo partecipante è stato <i>Jaden Smith</i>, figlio di <i>Will Smith</i>.