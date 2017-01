Shia LaBeouf arrestato durante una protesta a New York

Da poche ore è stata confermata la notizia secondo cui il celebre attoreè stato stato arrestato a New York dopo aver aggredito un ragazzo di 25 anni durante lo svolgimento di una protesta. A confermare la notizia è stato un portavoce della polizia di New York.

La protesta in questione si stava svolgendo davanti al Museum of Moving Image nel Queens, NY, dove LaBeouf stava trasmettendo in diretta streaming la sua rappresentazione artistica intitolata He Will Not Divide Us, livestream quadriennale pensato come protesta contro il presidente Donald Trump.

Secondo la polizia di New York: "Shia ha aggredito questo individuo per una qualche ragione, tirandogli la sciarpa che indossava intorno al collo e nel fare ciò lo ha ferito sul volto. Inoltre ha spintonato più volte questa persona che, quindi, ha subito lesioni visibili, soprattutto sul volto.". Il ragazzo aggredito ha rifiutato le cure mediche e non è stato portato in ospedale, ma LaBeouf è stato preso in custodia per le sue azioni. Non è ancora chiaro ciò che l'individuo in questione potrebbe aver fatto per aver provocato LaBeouf.

Giovedì mattina è stato confermato che l'attore è stato "liberato dalla custodia della polizia durante la notte. Non vi era necessità di pagare la cauzione, ma LaBeouf dovrà presentarsi in tribunale il 7 aprile.