Shazam!: la Warner Bros. Pictures ha trovato il suo regista?

La Warner Bros. Pictures potrebbe aver trovato il regista per l'adattamento cinematografico di, storico personaggio dei fumetti della DC Comics, il cui film è in fase di sviluppo da diverso tempo.

Secondo il sito The Wrap, la Warner Bros. Pictures sarebbe in trattative con David F. Sandberg, regista del recente Lights Out - Terrore nel buio e del prossimo Annabelle 2, sempre per la Warner. Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, il personaggio era conosciuto anche come Captain Marvel finché la DC non dovette cambiarlo in Shazam! nel 2011 per non incappare in problemi legali con la Marvel Comics.

Il film sarà ambientato nell'Universo Cinematografico DC Comics in costruzione. Dwayne 'The Rock' Johnson interpreterà il personaggio di Black Adam che, stando alle indiscrezioni, potrebbe ottenere un film tutto suo.

La pellicola non ha ancora una data di uscita.