Shazam! sarà il prossimo film DC ad essere girato, Black Adam non ci sarà

Durante un'intervista con Heroic Hollywood, il regista e sceneggiatoreha parlato del prossimo progetto che lo coinvolge in cabina di regia: l'adattamento cinematografico del fumetto DC di

Dopo aver confermato che sarà un cinecomic dai toni leggeri, Sandberg ha svelato quali sono i fumetti da cui sta prendendo ispirazione per il film: "Un po' da tutti. Alcuni dei vecchi sono divertenti, quando ad esempio combatte Hitler. C'è molta roba su di lui, è in giro da quando c'è Superman praticamente. Questo vuol dire che ci sono tante storie su di lui, anche svariate storie d'origini con differenti visioni. C'è la versione più recente di Geoff Johns e quella vecchia di Ordwell, e poi tutte quelle ancora più vecchie".

Una cosa, però, è chiara, Sandberg ha già terminato lo script e annuncia: "è il prossimo film DC ad essere girato". Il film sarà distribuito da New Line Cinema, anziché direttamente dalla Warner Bros. Pictures.

E riguardo Dwayne 'The Rock' Johnson, che non apparirà come Black Adam nel film, il regista spiega: "ci sono state varie stesure del copione, anche prima che io arrivassi... ad esempio il personaggio di Black Adam in qualche stesura c'era e in qualcun'altra no. Adesso lo script è soltanto su Shazam".