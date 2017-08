Shazam!: Sandberg non userà il ringiovanimento digitale nel film

, regista di Shazam! ha spiegato che nel suo film, naturalmente, ci saranno moltissimi effetti speciali, ma non sono previsti quelli in CG per il ringiovanimento digitale dei personaggi. Ecco cosa ha detto.

Sandberg ha parlato con Collider del suo film attuale, Annabelle: Creation, che vede attori bambini al lavoro nella pellicola; allo stesso modo Shazam!, il suo prossimo lavoro, conterà nel cast dei piccoli attori visto che il ruolo del protagonista prevede che ci sia un bambino nel corpo di un supereroe! Ultimamente si usa molto ringiovanire gli attori con l'uso della CG, ma non è il caso di Sandberg.

"No, non voglio farlo. Sarebbe davvero troppo forzato. Preferisco che nel mio film ci siano un bambino e un adulto."

Ovviamente Sandberg non ha nulla contro il processo di ringiovanimento digitale in sé stesso, e aggiunge: "Finora chi l'ha usato l'ha usato bene, per esempio Kurt Russell, che era in Guardiani della Galassia Vol.2 era ringiovanito benissimo grazie a quel processo, ma penso che ci sia un limite a tutto. Insomma, come si fa a ringiovanire un adulto fino a farlo tornare bambino? Sarebbe davvero un casino."

Il regista ha poi parlato di come abbia amato lavorare con i bambini, del fatto che la sua esperienza nel girare Annabelle gli ha dato un'idea di come sia il modo di girare americano, di come funzionino dunque le cose ad Hollywood e del fatto che tutto questo per lui è un processo d'apprendimento che lo soddisfa e gratifica molto. Tant'è che desidera continuare su questa strada e girare Shazam! è certamente un passo nella giusta direzione.

Shazam! arriverà in sala il 5 aprile 2019.