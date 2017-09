Shazam!: le riprese del cinecomic DC previste nel 2018?

ha annunciato l'inizio della pre-produzione del cinefumetto targato DC Comics,, e oggi potremmo aver scoperto quando inizieranno effettivamente le riprese.

Secondo un update di What's Filming, il cinefumetto DC dovrebbe iniziare la sua produzione nei primi mesi del 2018 (febbraio) e dureranno fino al mese di maggio; la pellicola vedrà Sandberg impegnato alla regia dell'adattamento sviluppato dalla New Line Cinema.

Shazam! al momento non ha ancora un protagonista né una data di uscita; qualora questi rumor sulle riprese si rivelassero vere, una data di uscita nel 2019 sarebbe più che probabile. Dwayne 'The Rock' Johnson, inizialmente incluso nella pellicola come Black Adam, non apparirà più e dovrebbe, invece, essere protagonista di un suo spin-off.