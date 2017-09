Shazam!: John Cena e Joshua Sasse frontrunner per il ruolo principale

Visto che, adattamento cinematografico del noto supereroe di casa DC, sarà il prossimo cinefumetto targato Warner Bros. ad entrare in produzione, iniziano a circolare in rete i primi nomi per il protagonista.

La pre-produzione sta per iniziare, e That Hashtag Show svela che il regista David F. Sandberg avrebbe puntato due attori per la parte del protagonista. Stiamo parlando di John Cena e di Joshua Sasse.

Il primo, noto wrestler, è stato definito in passato l'interprete perfetto per il supereroe DC, tanto da apparire in numerosi fancasting. Il wrestler ha partecipato anche a svariati film, tra cui Un Disastro di Ragazza, dove ha mostrato le sue potenzialità comiche; presto sarà nello spin-off di Transformers dedicato a Bumblebee.

Meno conosciuto è, invece, Sasse, protagonista di serie televisive come No Tomorrow e Galavant.