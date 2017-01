Shazam: Henry Gayden conferma di essere impegnato nella sceneggiatura

Dopo essere stato citato all'interno del report della scorsa settimana su, il noto sceneggiatoreha usato il suo account di Twitter per confermare di essere al lavoro sulla stesura della sceneggiatura di, prossimo film della

Ci sono stati diversi aggiornamenti per quanto riguarda lo sviluppo della pellicola nel corso della passata settimana. Abbiamo, infatti, appreso che i film saranno due ed è arrivata la conferma ufficiale che il personaggio di Black Adam sarà interpretato da Dwayne Johnson.

Mentre la pellicola è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, con nessun regista ancora annunciato ufficialmente, un recente aggiornamento ha fatto luce su chi si sta attualmente impegnando nella scrittura di questa nuova avventura cinematografica DC.

The Hollywood Reporter ha rivelato che Henry Gayden (Earth to Echo) si sarebbe occupato della stesura della sceneggiatura e Gayden stesso ha confermato la notizia sul proprio account personale di Twitter.

Oltre a Earth to Echo, che ha avuto una ricezione critica piuttosto mediocre, Gayden ha realizzato anche i cortometraggi Ham Sandwich e Zombie Roadkill. Ha anche lavorato come assistente per Spider-Man 3.

Shazam! ha una data di debutto prevista per il 5 aprile 2019.