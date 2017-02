Shazam!: Dwayne Johnson spiega come Black Adam possa considerarsi un eroe

è tornato a parlare del prossimo film di, spiegando perché la sua versione dinon sarà necessariamente percepita come un cattivo nel film del, nonostante nei fumetti il personaggio sia da sempre stato descritto come un villain a tutti gli effetti.

Una delle cose più interessanti della versione cinematografica di Black Adam (a parte il fatto che a quanto pare il personaggio ha ottenuto un suo film solista oltre che essere anche co-protagonista della pellicola su Shazam!) è il fatto che è stato spesso descritto da Dwayne "The Rock" Johnson come un eroe o un antieroe. Ebbene, in un post di Instagram che potete vedere anche in calce alla notizia, l’ex lottatore di wrestling risponde a una domanda che ci consente di fare chiarezza sulle sue affermazioni.

Sembra che se anche nel film non dimenticheranno di evidenziare alcuni degli aspetti più oscuri del personaggio, Black Adam sarà ritratto essenzialmente come un eroe dei cinecomic del DC Universe. Questo ovviamente non significa che un giorno non lo vedremo scontrarsi con Superman o Shazam, ma non aspettatevi che il film di Black Adam sia simile a Suicide Squad, in termini di messa in scena di malvagi criminali costretti ad agire controvoglia per il bene comune.

Ecco cosa ha scritto Dwayne Johnson: “Grandi domande su Black Adam nel nostro Q & A. Tutto dipende da come si interpreta la parola "eroe". Crescendo, i cattivi DC sono sempre stati i miei "eroi". Pur essendo malvagi come sappiamo, sono sempre stati i miei preferiti. E ancora lo sono. Luthor, il Joker, Brainiac, Sinestro ecc... e, naturalmente, quello spietato di Black Adam. Stiamo preparando alcuni fichissimi, bad ass e divertenti piani con la DC per introdurre Black Adam nell'universo cinematografico. E c'è dell'altro. Grandi domande.”

Voi pensate che questa sia la direzione migliore da intraprendere per portare sul grande schermo il criminale / anti-eroe Black Adam?