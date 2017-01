Shazam: dettagli sul villain Black Adam di The Rock

sarà, villain nel film su. E questa è cosa risaputa sia dai fan DC che da quelli dell’attore, che ha fatto gran pubblicità al ruolo. Ma ora abbiamo dettagli aggiuntivi su quale delle diverse versioni di Black Adam vedremo nel film.

L’Adam classico è un epico mago dai poteri straordinari e dal cuore di ghiaccio; ma nei fumetti più recenti, al personaggio è stato dato un tocco più umano, ritraendolo come un anti-eroe che cerca disperatamente di ripulire la propria reputazione. Quest’ultima pare essere il Black Adam a cui Dwayne Johnson presterà muscoli e sopracciglio.

Uno dei produttori di Shazam, Beau Flynn ha commentato un post Instagram di The Rock, riferendosi a Black Adam con “uno dei più potenti anti-eroi del pianeta”. Non dunque un onnipotente signore del male, ma una figura più complessa, che magari muterà comportamento durante il corso del film, redimendosi nel finale e conquistando l’amore del pubblico, un po’ come è stato col Loki Marvel o con quell’incarnazione del trash che è il Mr. Freeze di Batman e Robin. Anche perché The Rock ha carisma da eroe ed è confermato che apparirà in diversi film dell’universo DC.