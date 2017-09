Shazam! Derek Theler di Baby Daddy front-runner per il ruolo da protagonista?

Come ormai sappiamo grazie alla verve social del regista, l'annunciato Shazam! della DC è ufficialmente entrato in pre-produzione in vista di un inizio riprese previsto per il febbraio del 2018, con i casting attualmente in fase di svolgimento.

Oltre a Sanberg, però, a postare praticamete con costanza sul personaggio è il pompatissimo e simpatico Derek Theler (Baby Daddy), che sarà presto protagonista dell'adattamento di Ninjak vs. The Valiant Universe. Proprio questo suo condividere quotidinamente news, fan art o altro di Shazam! avrebbe convinto molti fan che sia lui il front-runner per ottenere il ruolo di Billy Batson in versione supereroe, dato che in abiti civili sarebbe un semplice ragazzino.



L'utente Twitter ReelFada, così, ha messo insieme svariati messaggi via social che presi singolarmente potrebbero non dire nulla, ma insieme lascerebbero presagire che Theler e Sandberg siano in procinto di lavorare insieme al cinecomic Warner DC. L'utente comincia il suo lavoro con una storia di Instagram odierna, dove Theler ha fotografato la sua ombra sovrapponendoci un fulmine sul torace. Ci sono anche molte foto che mostrano scambi di battute tra l'attore, il regista e il CCO DC Geoff Johns sia su Instagram che su Twitter. Inoltre, tra i nuovi follower di Theler ci sono molti nomi noti dell'Universo DC, come Stephen Ammell, Margot Robbie, Ben Affleck ed Emily Bett Rickards.



Theler non ha inoltre perso tempo a condividere una fan-art che lo ritrae nei panni del personaggio, scrivendo come questo "sia uno dei suoi preferiti di sempre", oltre a postare una foto in compagnia di Dwayne "The Rock" Johnson, che sappiamo vestirà i panni di Black Adams -nemesi di Shazam- in un film dedicato. Al momento si tratta di pure speculazioni, ma il ruolo calzerebbe davvero a pennello a Theler, comunque non presente nell'ultima lista di front-runner.



Shazam! uscirà nelle sale il 5 aprile 2019.