Shazam! - la DC Comics incontra i produttori del film

Procede spedita l'espansione del, con l'annuncio del ingresso nel cast didiche è diventata una delle notizie più chiacchierate sul web. Johnson interpreterà nel film il personaggio di. Nel frattempo i produttori della pellicola e i rappresentati della DC si sono incontrati recentemente.

Sono stati proprio i produttori di Shazam! a confermare su Twitter l'incontro con i dirigenti della DC Comics per parlare del film e attraverso un post hanno annunciato che "grandi cose sono in arrivo", implicitamente confermando il buon esito della riunione.

A postare il commento su Twitter è stato Hiram Garcia, produttore di altri film noti con protagonista The Rock, come Furious 7, Baywatch e Jumanji.

Nel cast di Shazam!, previsto nelle sale nel 2019, al momento è stato confermato solo Dwayne Johnson. Si attende quindi di scoprire chi sarà il protagonista del film, sul cui nome alcune voci hanno affermato possa essere Alan Ritchson.