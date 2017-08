Shazam!: David Sandberg parla del tono e del coinvolgimento della New Line

Come ormai saprete, il film dedicato asarà uno dei prossimi cinefumetti targati DC Comics ad uscire. Ed in una nuova intervista, il registaha confermato il tono della pellicola.

"Sarà differente dai miei precedenti film, perché non sarà un horror e avrà un tono molto più leggero" afferma "E' un genere in cui voglio addentrarmi ma tornerò all'horror prima o poi. Prima di girare dei film horror ho realizzato dei corti d'animazione di genere comico. Quindi non è veramente qualcosa di nuovo, per me, inserire la commedia in una pellicola.".

Il film, come saprete, arriverà nei cinema il 5 aprile 2019 e Sandberg conferma che sarà un progetto della New Line Cinema più che della Warner: "la New Line è straordinaria. Farò film per loro fin quando lo vorranno".

Parlando di Shazam!, per cui si è proposto Alan Ritchson per il ruolo del protagonista, Sandberg ammette di non essere stato un fan del personaggio e di star iniziando a conoscere la sua mitologia proprio ora: "Non è un personaggio con cui sono cresciuto. Lo conoscevo per via della Justice League. Ora che ho ottenuto l'incarico sto iniziando a leggerne i fumetti, intendo i vecchi o i più recenti di Geoff Johns, sto guardando anche qualcosa d'animazione con lui. Sto iniziando a conoscere il personaggio".