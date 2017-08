Shazam!, David F. Sandberg: "Sarà un film divertente e leggero"

Nel corso delle settimane passate è stato annunciato ufficialmente che il regista) dirigerà l'adattamento di Shazam! per l', e sarà il primo film in uscita dopo l'di, previsto per il 21 dicembre 2018.

Appena dopo la notizia, Sandberg ha cominciato a parlare del tono del film, trollando anche i fan con finte copie dello script postate via social e anticipazioni ironiche su una battaglia contro Superman, ma oggi il cineasta è tornato a parlare seriamente del progetto, rivelando curiosità sempre sui toni che avrà la sua trasposizione.



Queste le sue dichiarazioni: "Sarà un film molto divertente, davvero spensierato. Parliamo di un ragazzino che diventa un supereroe adulto ed è una cosa dannatamente divertente da esplorare e approfondire". Continuando, il regista ha anche parlato dei casting, rivelando che arriveranno notizie in merito "molto presto".



Concludendo, Sandberg ha infine dichiarato: "Per essere onesti, non è un supereroe con il quale sono cresciuto da piccolo. In Svezia non c'erano chissà quanti Shazam! in giro. È un personaggio che ho imparato ad amare quando ormai ero abbastanza cresciuto, quindi posso relazionarmi meglio con le persone che non conoscono Shazam. Credo possa essere un punto a mio favore, perché so esattamente di cosa avete bisogno per imparare a conoscere il personaggio".



Shazam! uscirà nelle sale il 5 aprile 2019.