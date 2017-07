Shazam! David F. Sandberg: "È la storia di un ragazzo che vuole essere Superman"

Dopo l'annuncio ufficiale da parte didi un film su Shazam! diretto da), il regista è intervenuto super rispondere alle domande dei fan sul film, rivelando la sua visione.

A differenza infatti di molti colleghi, Sandberg ama trascorrere parte del suo tempo su Reddit parlando ai propri fan di idee e progetti futuri, rispondendo quindi anche alle loro domande, adesso quasi esclusivamente incentrate proprio sull'adattamento del fumetto DC.



Questo è quanto detto dal regista agli appassionati, soffermatosi soprattutto sul perché della sua decisione di dirigere il progetto, che è poi la storia di una ragazzo che vuole divenire Superman: «Restando sul generale e non entrando nei dettagli dello script, direi che la cosa che mi ha attirato e che mi fa più piacere è la soddisfazione di un desiderio. Quale ragazzo non vorrebbe diventare Superman? E la storia di Shazam, nella sua sostanza, è proprio quella di un ragazzino che diventa Superman».



Data per scontata l'appartenenza del film all'Universo DC, il protagonista Billy Batson avrà sicuramente assistito agli eventi de L'Uomo d'Acciaio e di Batman v Superman, dove il kryptoniano ha giocato un ruolo importante tra il Black Zero Event e la battaglia contro Doomsday, che ha visto il suo sacrificio per la salvezza dell'Umanità. Assisterà inoltre agli eventi di Justice League con l'arrivo di Steppenwolf (Ciaran Hinds), quindi sarà interessante vedere tutto questo dalla sua prospettiva per poi ammirarne la trasformazione in supereroe.



Shazam! uscirà nelle sale americane il 5 aprile 2019.