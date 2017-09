Shazam! David F. Sandberg anticipa via social la line-up dei personaggi?

Con uno spirito di condivisione invidiabile, il registsa) ha sin dall'unnincio ufficiale tenuto sempre informati i fan via social degli sviluppi sull'atteso Shazam! della DC, e adesso che il film è entrato in fase di pre-produzione continua ancora a farlo.

Il regista ha infatti postato una nuova foto via Instagram per il Giorno 6 di pre-produzione del cinecomic, mostrando come il numero di lattine di Coca Cola sia aumentato esponenzialmente rispetto ai primi giorni e come la parete mostrata nell'immagine si stia pian piano riempiendo di poster o gadget relativi al personaggio.



Tra le action figure che è possibile vedere nella foto, così, compaiono oltre a Shazam! anche altri personaggi, che potrebbero quindi essere gli stessi che verranno introdotti nel film e per i quali il casting verrà presto annunciato. Ci sono così Mr. Tawky Tawny, Mister Mind e Mister Atom, questi ultimi due entrambi villain del protagonista, mentre il primo, amico di Shazam, è in pratica una tigre parlante. Naturalmente sono solo specualzioni fatte sulla base della foto, quindi non c'è nulla di confermato.



Shazam! è comunque atteso nelle sale il 5 aprile 2019.