Shazam! David F. Sandberg anticipa ironicamente una battaglia con Superman

Dopo aver affermato poco tempo che che l'annunciato Shazam! sarà uno dei film "", il regista) è intervenuto nuovamente via Twitter per una nuova anticipazione sul progetto.

La storia del film, così come quella dei fumetti, segue Billy Batson, ragazzino di 15 anni orfano di genitori che viene scelto dal mago Shazam come paladino del bene. Ogni qual volta pronunci infatti il nome del mago, Billy viene colpito da un fulmine che lo trasforma in un supereroe dai poteri sovrumani, di età adulta e dotato di abilità appartenenti a 8 figure mitologiche.



Il materiale di partenza è ricco di ironia, così il film di Sandberg trasporrà nel possibile questi toni leggeri. Ma oltre a questo, la cosa che i fan del personaggio vorrebbero vedere di più sul grande schermo sarebbe una battaglia contro Superman, nell'Universo Cinematografico DC interpretato da Henry Cavill. Dato l'attenzione degli appassionati, così, il regista ha cominciato più volte ad anticipare via social scene o avvenimenti che in realtà non vedremo mai, trollando di continuo i suoi follower.



Continuando su questa strada, oggi ha condiviso via Twitter una falsa pagina dello script del film dove viene anticipata una battaglia proprio tra Shazam! e Superman, con quest'ultimo intimorito dalla trasformazione di Billy in supereroe. Ci sono svariati riferimenti al fumetto, come il grido Shazam! per trasformarsi o un riferimento a Capitan Marvel, altro nome con il quale l'eroe era inizialmente conosciuto -da non confondere con Captain Marvel, l'eroina femminile della casa rivale. Insomma, Sandberg è un vero burlone e a questo punto sarà difficile capire cosa sia ufficiale o meno tra il materiale che condividerà nei mesi a venire via social.



Shazam! uscirà nelle sale il 5 aprile 2019, preceduto dall'Aquaman di James Wan, unico film DC previsto al momento nel 2018.