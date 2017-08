Shazam! David F. Sandberg annuncia l'inizio della pre-produzione del cinecomic

È ormai risaputo dall'annuncio ufficiale alche Shazam! arriverà nelle sale nel 2019 diretto da, e proprio oggi il regista ha condiviso viadue foto rivelando l'inizio della pre-produzione del cinecomic DC.

Le foto che trovate in calce alla notizia non rivelano purtroppo nulla, ma è divertentissimo notare l'incrementarsi di lattine di Coca-Cola nel passaggio dal Day 1 al Day 2, sintomo di un lungo ed estenuante lavoro che come sottolinea ironicamente lo stesso regista potrebbe portarlo "dritto all'ospedale".



La fase di casting di Shazam! dovrebbe iniziare a breve, e già Sandberg aveva dichiarato poche settimane fa la scelta dei protagonisti sulla breve distanza. Vi ricordiamo inoltre che Dwayne "The Rock" Johnson non comparirà nel progetto nei panni di Black Adam, nemesi del supereroe DC che avrà invece un film stand-alone a lui dedicato.



L'uscita di Shazam! nelle sale è prevista per il 5 aprile 2019.