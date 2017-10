Shazam!: a bordo del progetto il direttore della fotografia e lo scenografo

Secondo i report, le riprese di Shazam! , nuovo cinefumetto targato DC Comics, sono previste nel 2018 e, per questo, il registasta iniziando ad assemblare il suo cast tecnico.

Secondo il sito Omega Underground, Maxime Alexandre (Annabelle: Creation, Le colline hanno gli occhi) sarà la direttrice della fotografia del cinefumetto mentre Jennifer Spence (Annabelle: Creation, Paranormal Activity 2) è stata scelta per essere la scenografa.

Shazam! sarà un cinefumetto ambientato nello stesso Universo Cinematografico della DC ma, allo stesso tempo, sarà prodotto principalmente dalla New Line Cinema anziché dalla Warner Bros. Pictures. Il cinefumetto è descritto come 'solare e divertente' e vedrà le origini del protagonista; Dwayne 'The Rock' Johnson, scelto per interpretare Black Adam, non sarà in questo film.