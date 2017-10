Shazam!: alla ricerca del cast per formare la famiglia Marvel!

sta lavorando sodo per Shazam! , il prossimo cinefumetto DC e adesso è alla ricerca della Faiglia Marvel, protagonista della pellicola.

Tanto per fare chiarezza a chi non fosse del tutto "addentro" alla questione comics, inizialmente il personaggio di Shazam! si chiamava Capitan Marvel. Poi, avendo la Marvel Comics registrato i diritti del nome del personaggio per prima, onde evitare confusione, il nome dell'eroe DC venne cambiato in Shazam! Tuttavia, lui e il suo team si chiamano ancora "Marvel" ed è partita una casting call per scritturare gli attori che ne vestiranno i super-panni!

Annunci ufficiali, per adesso, non sono stati fatti sul protagonista. inizialmente girava il nome di John Cena per dare volto all'eroe, ma adesso pare che non sia più in lizza.

Per quanto riguarda quindi il gruppo che sarà al fianco di Shazam!, That Hashtag Show riporta che si cercano:

[DANIEL]11, Coreano. Daniel è un ragazzo intelligente, gli piacciono i vedeo-game e legge romanzi. SUPPORTING

[CARLOS]15, Ispanico, grassoccio, con l'asma. Carlos è molto timido e dolce. SUPPORTING

[SUZY]8-10, Afro-americana. Suzy è una dolce ragazzina con gli occhiali e la coda di cavallo. SUPPORTING

Il report dice anche che questi dovrebbero essere i nomi dei personaggi di Eugene Choi, Pedro Pena e Darla Dudley. Per quanto riguarda gli altri membri del team, abbiamo avuto qualche notizia random su Freddy Freeman ma ancora nulla sulla sorella di Billy, Mary Marvel.

Grazie alla descrizione di un personaggio chiamato “Frank,” infatti, That Hashtag Show crede che possa trattarsi proprio di Freddy Freeman: “[FRANK]11-13, Caucasico. Un ragazzo del gruppo che diventa amico e confidente di Billy. Sarcastico e divertente. SUPPORTING”

Billy Batson pare sarà, almeno per il momento, l'unico personaggio dotato di poteri e il film si concentrerà moltissimo su di lui e sull'inizio della sua storia.

Non ne sappiamo ancora molto, ma le notizie, per fortuna, non tarderanno ad arrivare.