Shazam!: Alan Ritchson vorrebbe essere il protagonista del film

attraverso il suo account Twitter ha dichiarato apertamente di voler recitare nel film DC Shazam! , nuova pellicola del DC Extended Universe diretta da David F. Sandberg e che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2019. Quando un suo fan ha scritto della somiglianza tra Ritchson e Shazam, l'attore ha risposto affermativamente.

Alan Ritchson è noto per i suoi ruoli in Smallville dove interpretava Aquaman, e al cinema in Hunger Games: La ragazza di fuoco e nei due film sulle Tartarughe Ninja, interpretando Raffaello.

Shazam! racconta la storia di un ragazzino di dodici anni che grazie ad dei poteri donatigli da un misterioso mago può trasformarsi in un supereroe adulto, pur mantenendo l'intelletto di un ragazzino.

Numerose sono i rumors sul film ma poche sono le informazioni chiare al riguardo. Chissà che Alan Ritchson non possa raggiungere il suo obiettivo dopo che è stato confermato che Dwayne Johnson (Black Adam), non farà parte del film.