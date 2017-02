Sharknado 5: Asylum e Syfy annunciano la produzione del film

, con la casa di produzione, ha annunciato ufficialmente la produzione del quinto capitolo di Sharknado, franchise con protagonisti gli squali volanti che minacciano la popolazione. Nel cast dovrebbero tornare i due protagonisti principali della serie di film che ha spopolato in tutto il mondo,

Nel quinto capitolo di Sharknado, una delle saghe cinematografiche più apprezzate degli ultimi anni per la sua connotazione grottesca e assolutamente irreale, che ne hanno fatto un cult del trash cinematografico, i protagonisti saranno alle prese con la crisi degli Stati Uniti mentre il resto del mondo è minacciato dai tornado di squali. Fin Shepard tornerà in azione per cercare di salvare il pianeta. La trama dovrebbe riprendere dalle ultime vicissitudini del quarto film, dove la Torre Eiffel veniva spazzata via.

Le riprese si svolgeranno tra l'Australia e il Regno Unito, con la regia affidata a Anthony G. Ferrante e la sceneggiatura a Scotty Mullen.