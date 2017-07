Shane Black spera di poter ancora girare Doc Savage

Qualche tempo fa è stato annunciato che(Iron Man 3, The Nice Guys) avrebbe diretto un adattamento cinematografico di, concome protagonista. Ma da allora il "nulla". Sarà mai realizzato?

"Non lo so al momento, sto montando The Predator" spiega Shane Black "E' iniziato il montaggio ed è un processo che non richiede settimane... ma mesi. Predator è ancora il mio focus al momento e lo sarà fino a novembre. Nel mentre, vedremo come andranno le cose. Abbiamo parlato di Doc Savage ma Dwayne ha un'agenda fitta di impegni".

"Non so se ce la faremo a farlo" continua "Dwayne vorrebbe, ma non è sempre possibile 'vincere' in queste situazioni.".