Shaft: il reboot sarà girato dal regista dei Fantastici Quattro

ha in cantiere un reboot del classico dei film d’azione. Il film sarà girato dal regista dei primi due film dei, rispettivamente del 2005 e 2007,. Ecco tutti i dettagli.

Dopo i cinecomic sui Fantastici Quattro, Story si è dedicato alla commedia, sfornando prodotti di successo come Think Like A Man e Ride Along, insieme ai rispettivi sequel. Il nuovo episodio di Shaft è un misto tra un sequel e un reboot: gli eventi non sono collegati a quelli del primo film ma il protagonista è il figlio di John Shaft, anche lui un figlio di New York City.

Il film originale era tratto dal romanzo del 1970 di Ernest Tidyman. Girato da Gordon Parks nel 1971, Shaft raccontava la storia del detective omonimo interpretato per ben tre pellicole da Richard Roundtree. L’attore, inoltre, ha partecipato con un piccolo cameo alla versione del 2000 con protagonista Samuel L. Jackson.

Per ora Shaft non ha una data di uscita ufficiale, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!